انت الأن تتابع خبر قدم الآن: شركة توكيلات الجزيرة للسيارات تعلن عن فتح باب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة توكيلات الجزيرة للسيارات عن فتح باب التوظيف بها لحملة الثانوية العامة فأعلى،وذلك للعمل في مدينة الرياض،ومن خلال الأسطر القليلة القادمة سوف نتعرف على كل التفاصيل الخاصة بوظائف شركة توكيلات الجزيرة للسيارات.

المسمى الوظيفي لوظائف شركة توكيلات الجزيرة

ممثل خدمة عملاء.

الشروط والمهام الوظيفية المطلوبة

هناك بعض الشروط والمهام الوظيفية المطلوبة التى أعلنت عنها شركة توكيلات الجزيرة وهي كالآتي:-

١- حاصل على شهادة الثانوية العامة أو دبلوم لي في المبيعات أو التسويق.

٢- لا يشترط الخبرة السابقة.

٣- توفير وتعزيز خدمة هاتفية احترافية تركز على العملاء في الخطوط الأمامية لجميع عملاء الشركة لأغراض مختلفة، بما في ذلك على سبيل المثال، الرد على كافة الاستفسارات والأسئلة،والتعامل مع الشكاوى،واكتشاف المشكلات وإيجاد الحلول لها، مع توفير معلومات المنتج وإجراء الاتصالات الهاتفية لضمان رضا العملاء،لأن هذا ضمن سياسات وأهداف الشركة.

موعد وطريقة التقديم في وظائف شركة توكيلات الجزيرة للسيارات