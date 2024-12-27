انت الأن تتابع خبر وظيفة مميزة: شركة إمداد الخبرات تعلن عن طرح مجموعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة إمداد الخبرات عن فتح باب التوظيف بها في عدد من الوظائف الشاغرة لحملة درجة الدبلوم فأعلى،وذلك للعمل في مدينة الرياض وجدة،ومن خلال الأسطر القليلة القادمة سوف نتعرف على كل التفاصيل الخاصة بوظائف شركة إمداد الخبرات.

وظائف شركة إمداد الخبرات

نستعرض لكم الآن كل التفاصيل الخاصة بوظائف شركة إمداد الخبرات وهي كالآتي:-

مطور أول قاعدة البيانات أوراكل.

مدير ذكاء الأعمال وتجربة العملاء.

مشرف فني صيانة الأنظمة والمرافق.

أخصائي تكامل.

التخصصات المطلوبة لشغل وظائف شركة إمداد الخبرات

هندسة التبريد.

هندسة الإلكترونيات.

هندسة المشروعات.

هندسة البرمجيات.

هندسة الكمبيوتر.

الهندسة الكهربائية.

إدارة الأعمال.

الإدارة العامة.

تقنية المعلومات.

علوم الحاسب الآلي.

تصميم المنتجات.

موعد وطريقة التقديم في وظائف شركة إمداد الخبرات