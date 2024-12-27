انت الأن تتابع خبر منصة أبشر تقدم ٤ خدمات رقمية جديدة: تعرف على التفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دائما ما تعمل المملكة العربية السعودية على تقديم كافة الخدمات للمواطنين والمقيمين بسهولة ويسر،ويكون ذلك من خلال المنصات الرقمية التي أطلقتها المملكة في الفترة الأخيرة،ومن أهم هذه المنصات هي منصة أبشر،والتي تقدم العديد من الخدمات الحكومية لكافة المواطنين والمقيمين،ومن خلال أبشر يستطيع الفرد قضاء خدمته بكل سهولة ويسر،ويأتي ذلك تماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠،وقد أعلنت منصة أبشر عن تقديمها ٤ خدمات جديدة،سوف نتعرف عليها من خلال المقال التالي.

الخدمات الرقمية الجديدة في منصة أبشر

أعلن قطاع الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية السعودية عن إطلاق منصة أبشر ٤ خدمات إلكترونية جديدة،وذلك من أجل تعزيز التحول الرقمي في المملكة،

والخدمات على النحو التالي:-

١- إنهاء خدمة المدنيين عبر أبشر حكومة.

٢- إصدار شهادة ميلاد بدل فاقد.

٣- إصدار شهادة ميلاد بدل تالف.

٤- التحقق من سجل الأسرة.

كيفية الاستفادة من خدمات أبشر الجديدة

لكي تتمكن من الاستفادة من خدمات أبشر الجديدة يجب عليك إتباع الخطوات التالية وهي:-