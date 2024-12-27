جيرونا يرغب في التعاقد مع نجم برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير إسبانية عن رغبة نادي جيرونا في التعاقد مع إريك جارسيا لاعب فريق برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جيرونا يرغب في التعاقد مع إريك جارسيا

كان قد تألق إريك جارسيا في صفوف فريق جيرونا خلال الموسم الماضي، حيث أنه لعب موسمًا مع الفريق على سبيل الإعارة وعاد لبرشلونة في بداية الموسم الحالي.

ويعاني إريك جارسيا من عدم المشاركة بشكل أساسي تحت قيادة هانز فليك، خاصة وأنه تعرض للإصابة أكثر من مرة وغاب عن الفريق في عديد المباريات.

وأكدت صحيفة “ريليفو” الإسبانية، إن جيرونا يتطلعون لإعادة اللاعب الكاتالوني في سوق الانتقالات الشتوية، حيث أنهم كانوا قريبًا جدًا من ضم إريك في الصيف الماضي، حيث كانت الأمور تشير إلى انتقاله إلى الفريق، إلا أن برشلونة أبقاه في صفوفه بسبب غياب أراوخو وكريستنسن لفترة طويلة.

وأفادت الصحيفة الإسبانية، أن مع عودة أراوخو وكريستنسن، ومع تثبيت كوبارسي وإنيجو في الدفاع، أصبح الوضع مختلفًا تمامًا، ويبدو أن فرصة إريك للرحيل أصبحت أكثر احتمالية.

لذا، يعمل جيرونا الآن على إعادة ضمه إلى صفوفه، وهو أمر يلقى ترحيبًا من اللاعب أيضًا، الذي يبدو مستعدًا للرحيل عن برشلونة بشرط أن يكون جيرونا وجهته المقبلة.