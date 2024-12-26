"معجزة من السماء"..عشبة مهملة بعشرين جنيه هترجعك شباب حتى لو عمرك فوق الستين.. إليكم طريقة الاستخدام!!

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رياض - احمد صلاح - بذور الكتان من أنواع الأعشاب التي تحتوي على العديد من الفوائد الصحية للبشرة، فهي غنية بمضادات الأكسدة والكولاجين الطبيعي الذي يساعد على تجديد خلايا البشرة ومنع التجاعيد وتأخير علامات الشيخوخة المبكرة، حيث تم استخدام بذور الكتان منذ القدم للحفاظ على البشرة نقية ومشدودة، وإليك وصفة بذور الكتان للبشرة في التالي.

مكونات وصفة بذور الكتان للبشرة

تعد وصفة بذور الكتان من أهم الوصفات التي تساعد على شد البشرة وتنقيتها،

ويكن تحضير ال صفو باستخدام المكونات التالية:

بذور الكتان المطحون.

ملعقة من النشا.

ملعقة من جل الصبار.

عصير الليمون.

طريقة تحضير وصفة بذور الكتان للبشرة

يمكن تحضير وصفة بذور الكتان واستخدامها على البشرة عن طريق اتباع التالي:

إحضار بولة صغيرة ثم وضع بها كل من بذور الكتان المطحونة مع النشا وجل الصبار وعصير الليمون.

تخلط المكونات مع بعضها البعض حتى تصبح ذات قوام ثقيل.

توضع المكونات على البشرة لمدة ساعة.

تفرك البشرة برفق من الماسك.

تنظيف البشرة بالماء البارد ثم وضع المرطب المناسب مع البشرة.

فوائد وصفة بذور الكتان للبشرة

تحتوي وصفة بذور الكتان على مضادات الأكسدة والكولاجين الذي يساهم في تحسين صحة البشرة،

وتتمثل فوائد البشرة في التالي: