انت الأن تتابع خبر أحلي من الكوافيرات.. طريقة صبغ الشعر بالقهوة والكاكاو لعشاق اللون البني وتغطية مثالية للشيب بطريقة طبيعية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعشق الكثير من السيدات صبغ الشعر باللون البني، والذي يعد من الألوان المميزة والجذابة والتي تحبها معظم الفتيات، ولكن تلجأ معظم السيدات والفتيات إلى صبغ الشعر في مراكز التجميل أو تقوم بشراء الصبغة للون البني من الخارج، والتي تحتوي على مواد كيميائية ضارة بالشعر، وتسبب له التلف والجفاف، ولكن لا تعلمي سيدتي أنه باستخدام القهوة والكاكاو وبعض المكونات البسيطة، يمكنك تحضير صبغة باللون البني الغزالي والذي تعطي لكي هذه الوصفة نتائج مضمونة ولون بني قوي، سوف نوضح لكم في هذا المقال مكونات وطريقة التحضير.

مكونات وصفة اللون البني الغزالي في المنزل

والأن يمكنك سيدتي تحضير صبغة اللون البني المميزة في المنزل بمكونات بسيطة وسهلة وقليلة التكاليف، وتعطي لكي نفس اللون زي مراكز التجميل بالضبط، دون أن تسبب أي أضرار أو آثار جانبية، وإليكم المكونات التي نحتاجها في وصفتنا موضحه كالتالي.

عدد ثلاثة ملاعق من القهوة المطحونة

وتكون سادة بدون أي اضافات.

عدد 5 ملاعق من النشا المطحون.

عدد 3 ملاعق من الكاكاو الخام.

ملعقتان من القرنفل المطحون.

ملعقة ونصف كبيرة من زيت الزيتون الأصلي.

ملعقة ونصف تكون كبيرة من خل التفاح.

طريق تحضير صبغة اللون البني الغزالي في البيت

وبعد أن تعرفنا معكم في السطور السابقة على أهم المكونات التي نحتاج إليها، والتي يمكنك شرائها من أي عطار نوضح لكي طريقة التحضير التي تعطي لكي لون بني قوي على الشعر، بدون أي أضرار أو آثار جانبية، بالإضافة إلى أنه تعد هذه الوصفة مفيدة للشعر،

وإليكم طريقة التحضير موضحة كالتالي.

نقوم بإحضار وعاء مخصص للخلط، نقوم يوضع القهوة، ثم نضيف النشا، والكاكاو الخام والقرنفل المطحون، وزيت الزيتون وخل التفاح.

نقلب كل هذه المكونات معا بواسطة أداة التقليب حتى تختلط كلها معا بشكل جيدا.

قومي بغسل الشعر وتجفيفه جيدا قبل وضع الوصفة، ثم قسمي الشعر إلى خصل، وابدي في توزيع الوصفة على الشعر من الجذور وحتى الاطراف.

ثم غطي الشعر بواسطة بونييه أو كيس حراري، أتركي الخلطة على الشعر لمدة ساعة، وبعد ذلك

قومي بغسل الشعر جيدا حتى وسوف تلاحظين اللون البني المميز على شعرك، كرري الوصفة مرة كل 10 أيام وسوف يقوي اللون أكثر على الشعر.

كما ذكرنا في المقال طريقة صبغ الشعر باللون البني