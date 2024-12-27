بهار موجود في كل بيت يقوم بعمل اقوى الادوية المنومه..كوب منه يجعلك تنام بسرعة ويسكن كل اوجاعك!!

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رياض - احمد صلاح - العصفر، المعروف أيضا بالكركم الأحمر أو الزعفران، هو نبات عشبي ينتمي إلى عائلة الآسباراجية ويعرف بفوائده الصحية المتعددة، بما في ذلك تحسين جودة النوم، يحتوي العصفر على مركبات نشطة تساهم في تحقيق هذا الهدف.

فوائد العصفر للنوم

الكورستين: تأثيرات مضادة للأكسدة والالتهابا، كما يساعد في تقليل التوتر والقلق، مما يساهم في تحسين النوم.

اللوتين: صحة العينين، يعمل على الحفاظ على صحة العينين، مما يساهم في راحة النوم وجودته.

الزعفرانين:تأثيرات مضادة للاكتئاب يساعد في تحسين المزاج، مما قد يحسن من جودة النوم.

كيفية استخدام العصفر للنوم

شرب شاي العصفر:

أضف ملعقة صغيرة من مسحوق العصفر إلى كوب من الماء المغلي، اتركه لمدة 10 دقائق، ثم صفيه وتناوله قبل النوم.

تناول كبسولات العصفر: يمكن تناول كبسولات تحتوي على مسحوق العصفر أو الكوركومين، وفقًا لتوجيهات الطبيب.

استخدام زيت العصفر:استخدم زيت العصفر في التدليك أو الاستحمام لتحفيز الاسترخاء وتحسين النوم.

الجرعة الآمنة من شاي العصفور

الجرعة اليومية: تتراوح بين 300-1000 ملليجرام.

يفضل تقسيم الجرعة على مدار اليوم.

الأدلة العلمية للإستخدام

خفض مستويات الكورتيزول: يُظهر البحث أن العصفر يساعد في تقليل مستويات الكورتيزول، وهو هرمون مرتبط بالتوتر.

زيادة مستويات الميلاتونين: يساهم العصفر في زيادة مستويات هرمون الميلاتونين، الذي ينظم النوم.

تحسين وظائف الجهاز العصبي:تحسين وظائف الجهاز العصبي المركزي يُعزى إلى تأثيرات العصفر.

موانع الاستخدام

الحوامل والمرضعات: يجب استشارة الطبيب قبل تناول العصفر.

مشاكل الكلى أو الكبد: ينبغي استشارة الطبيب.

الأدوية: يفضل استشارة الطبيب إذا كنت تتناول أدوية معينة.

العصفور يمثل خيارا طبيعيا لتحسين جودة النوم