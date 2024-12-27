انت الأن تتابع خبر "ياريتني جربتها من زمان"..بذور الكتان ومعجزاتها ..تعيد شبابك حتى لو عمرك 70 سنة ..جربها وشاهد النتيجة!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعتبر بذور الكتان حل رائع جدًا وفعال للغاية في القضاء على الاسمرار الذي يظهر على الإنسان مع التقدم في العمر ، ويساهم في الحصول على بشرة رائعة وناعمة ووحدة اللون ، ويوجد العديد من الوصفات لبذور الكتان ، ولكن تشندتهر هذه الوصفة من أكثر الوصفات الآمنة على الوجه وتعطي نتيجة رائعة بسبب عناصرها الطبيعية والغير كيميائية
وصفة بذور الكتان للبشرة
المكونات :
- 1 ملعقة كبيرة من بذور الكتان .
- 1 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند ( أو زيت الجلسرين ) .
- 1 كوب من الماء .
- 1 ملعقة كبيرة من جل الصبار .
- 2 عدد من ورق اللورا .
طريقة التحضير :
- اولا نقوم بوضع الماء في إناء على ونرفعه على النار ، نقوم بإضافة بذور الكتان وورق اللورا إلى النار .
- نقوم بترك المكونات على نار هادئة حتى يبدأ الخليط بالغليان .
- نقوم بترك الخليط على النار حتى يصبح الخليط ثقيل القوام ، بعد ذلك نقوم برفعه من على النار
نقوم بتصفية الخليط جيدًا من البذور والورق .
- بعد ذلك نقوم بإضافة جل الصبار للخليك بعد تصفيته ، ونقوم بخلطه جيدًا حتى يصبح خليط متجانس .
- نقوم بوضع هذا الماسك على الوجه بعد غسل الوجه وتجفيفه جيدًا ويوضع الماسك لمدة 30 دقيقة .
- نقوم بغسل الوجه بعد ذلك بالماء الفاتر والرسول الخاص بالبشرة ، ويفضل تكرار هذه الوصفة لمدة مرتين بالأسبوع ، وهذا الماسك يعتبر خيار جيد لمن يريدون حل طبيعي وفعال للعناية بالبشرة .