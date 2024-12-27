مهرجان الرياض للمسرح في دورته الثانية يؤكد تطور المسرح السعودي ويكرم الأعمال الفائزة

القاهرة - محمد ابراهيم - أختتم مهرجان الرياض للمسرح دورته الثانية، المهرجان أُقيم على المسرح الأحمر بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن واستهدف تنشيط الحراك المسرحي السعودي عبر سلسلة من العروض المسرحية النوعية، تعزيزًا للوعي بقطاع المسرح والفنون الأدائية، واكتشافًا وتطويرًا للمواهب المسرحية.

وخلال كلمته في الحفل الختامي، أكد مدير المهرجان الدكتور راشد الشمراني أن المهرجان شكَّل منصة استثنائية للإبداع المسرحي، حيث نجح في جمع نخبة من المبدعين والمواهب الواعدة على خشبة واحدة، في حدث يُبرز مدى تطور قطاع المسرح في المملكة.

وأضاف الدكتور الشمراني أن المهرجان أكد على التزام المملكة بتعزيز دور المسرح كأحد الركائز الثقافية المهمة.

وأشار إلى أن المهرجان يُمثل بداية لحقبة جديدة من الوعي الفني والإبداعي، تُسهم في اكتشاف المواهب وبناء جيل جديد من الفنانين المسرحيين القادرين على مواكبة التطورات العالمية.

فيما عبّر الأستاذ سلطان البازعي، رئيس هيئة المسرح والفنون الأدائية، عن فخره بإنجازات المهرجان ودوره في تسليط الضوء على التنوع الثقافي والإبداعي.

و أوصى الحفل الختامي بضرورة استدامة الجهود لتطوير المشهد المسرحي السعودي وتعزيز التفاعل مع التجارب المسرحية العالمية.

وفي إطار تكريمه لرائد المسرح السعودي، الأستاذ أحمد السباعي -رحمه الله- الذي أسهم في إدخال المسرح إلى المملكة وتطوير الفنون المسرحية، أُقيم معرض فني يستعرض مسيرته الرائدة وتضمّن المعرض عرضًا لمؤلفاته المسرحية والأدبية ومقتنياته الشخصية، إلى جانب الجوائز والشهادات التكريمية التي حصل عليها خلال مسيرته، وفيلمًا وثائقيًا يُبرز أبرز محطاته وإنجازاته الأدبية منذ الخمسينيات، وصولًا إلى تأسيسه أول مسرح سعودي عام 1961م تحت اسم "دار قريش للتمثيل القصصي".

حضر حفل الختام نخبة من رواد المسرح العربي، بما في ذلك مخرجون وصنّاع خشبة المسرح. وتم الإعلان عن الفائزين بجوائز الدورة الثانية للمهرجان، حيث جاءت النتائج كالتالي:

و جائزة أفضل موسيقى مسرحية حصدتها مسرحية رشيد واللي سواه في بلاد الواه واه وجائزة أفضل إضاءة مسرحية لمسرحية كونتينر وجائزة أفضل ديكور مسرحيحصدتها مسرحية طوق وجائزة أفضل أزياء مسرحية كانت من نصيب مسرحية سليق وباقيت وجائزة أفضل مكياج مسرحي لمسرحية غيمة وجائزة أفضل ممثل أول كانت من نصيب الفنان حسين يوسف عن مسرحية القمم وجائزة أفضل ممثلة أول: الفنانة فاطمة الجشي عن مسرحية حارسة المسرح وحاز على جائزة أفضل ممثل ثانٍ: الفنان سعيد الشمراني عن مسرحية غيمة وأما جائزة أفضل ممثلة ثانية كانت للفنانة آمال رمضان عن مسرحية طوق وجائزة أفضل إخراج مسرحي للمخرج عقيل الخميس عن مسرحية كونتينر وجائزة أفضل نص مسرحي للكاتب عبد العزيز اليوسف.

كما حصدت مسرحية طوق جائزة أفضل عرض مسرحي متكامل ضمن المسار المعاصر، وفازت مسرحية حارسة المسرح بجائزة أفضل عرض مسرحي متكامل ضمن المسار الاجتماعي.

وشهد الحفل تكريم رئيس لجنة التحكيم الأستاذ عامر الحمود، وأعضاء اللجنة: الدكتور سامح مهران، الأستاذة آلاء نجم، الأستاذة سهير المرشدي، والأستاذ جاسم الأنصاري، تقديرًا لدورهم في إنجاح المهرجان وتعزيز جودة العروض المقدمة