هتندمي انك مكنتيش تعرفيها من زمان؟!.. عشبة مهملة في كل بيت يجهلها الجميع.. تعيدك شابا حتى لو كنت في الـ 70 من عمرك!!!؟

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رياض - احمد صلاح - يعتبر الزعتر من النباتات الطبيعية الغنية بالفيتامينات والمعادن المفيدة، مما يجعله مكونا مثاليا للعناية بالبشرة، يحتوي الزعتر على فيتامين E وفيتامين B، بالإضافة إلى المعادن مثل النحاس والزنك والحديد، التي تعزز صحة البشرة وتساعد في الحفاظ على شبابها.

فوائد الزعتر المطحون وبذور الشمر

تعزيز صحة البشرة: تساهم مكونات الزعتر المطحون وبذور الشمر في تحسين نضارة البشرة ومظهرها العام وإذ تساعد هذه المكونات في تقليل التجاعيد ومشاكل البشرة الأخرى مثل حب الشباب.

تحضير خلطة الزعتر البري: للحصول على بشرة نقية وخالية من التجاعيد، يمكن تحضير خلطة الزعتر البري باتباع الخطوات التالية:

المكونات المطلوبة

ملعقة كبيرة من الزعتر المجفف

ملعقتين كبيرتين من شاي بذور الشمر المطحونة

نصف كوب من الماء المغلي

عصير نصف ليمونة

طريقة التحضير

في وعاء مناسب، أضف بذور الشمر والزعتر واخلط جيدا.

أضف الماء المغلي إلى المكونات.

أضف عصير الليمون.

اترك المزيج ينقع لمدة 15 دقيقة ثم صفه جيدا.

طريقة الاستخدام