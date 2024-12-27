انت الأن تتابع خبر ده طلع معجزة.. مكون سحري يضاف على القهوة لتخسيس 7 كيلو في أسبوع | جربه دلوقتي والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يرغب الكثيرون وخاصة ممن يعانوا من السمنة والدهون الزائدة في الوصول إلى بعض الطرق السريعة والآمنة، والتي تجعلهم قادرين على خسارة الوزن في أقرب وقت ممكن، وبدون التعرض لأي مشاكل صحية، وعلى الرغم من كون الطريق قد يكون طويل بعض الشيء، ولكن هناك بعض المكونات والحيل التي يمكن استخدامها لإنقاص الوزن بسرعة.

مكون يضاف على القهوة للتخسيس

قالت التقارير المنشورة مؤخرًا بأن إضافة قطرات من الليمون على القهوة، قد يزيد من فاعليتها وقدرتها على حرق الدهون المتراكمة داخل الجسم، ومن ثم التخلص من الوزن الزائد بطريقة آمنة.

وكشفت التقارير عن الخطوات التي يجب اتباعها من أجل عمل القهوة بالليمون، وجاءت على هذا النحو التالي:

اخلطي القهوة مع الماء وضعيها على النار حتى تغلي وتصبح جاهزة.

وقبل تناولها أضيفي عصير ليمونة واحدة.

يمكنك تناول المشروب على الفور، وللحصول على النتائج المطلوبة،

يُفضل شرب القهوة بالليمون يومياً للمساعدة في التخلص من الوزن الزائد والسموم الموجودة في الجسم.

مشروبات تساعد على التخسيس

هناك العديد من المشروبات التي يمكنها بأن تساهم بفاعلية في خسارة الدهون،

ومن بينها القرفة، والتي تعد من الأعشاب الطبيعية الغنية بمضادات الأكسدة.

وإضافة القرفة إلى القهوة يعزز بشكل كبير من قدرتها على خسارة الوزن الزائد، حيث تساعد في زيادة معدل حرق الدهون في الجسم وتساهم بشكل خاص في تنحيف الوجه. كل ما عليكِ هو إضافة رشة من القرفة إلى كوب القهوة والاستمتاع بتناولها.

وكذلك تُعتبر القهوة الخضراء من المشروبات الصحية التي تساهم في فقدان الوزن بسرعة. ويمكن تحضيرها على هذا النحو: