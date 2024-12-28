العالم اليوم - زيلينسكي يحث الصين على الضغط على بيونغيانغ لوقف إرسال جنودها

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 28 ديسمبر 2024 01:23 صباحاً - دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الصين إلى ممارسة نفوذها لمنع كوريا الشمالية من إرسال جنود كوريين شماليين للقتال إلى جانب القوات الروسية ضد أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي المصور بتقنية الفيديو: "لا ينبغي للأمة الكورية أن تفقد أبناءها في المعارك في أوروبا. ويمكن ممارسة النفوذ لمنع ذلك، وبالذات من جانب جيران كوريا، وخاصة الصين".

وأضاف زيلينسكي: "إذا كانت الصين صادقة في تصريحاتها بأن الحرب لا ينبغي أن تتصاعد، فيتعين عليها أن تمارس الضغط المناسب على بيونغيانغ".

وتابع الرئيس الأوكراني: "نستطيع أن نرى أن الجيش الروسي والمسؤولين في كوريا الشمالية لا يهتمون ببقاء هؤلاء الجنود الكوريين على قيد الحياة على الإطلاق".

وذكر زيلينسكي أنه يتم بذل كل الجهود لتجنب قيام الجيش الأوكراني بأسر الجنود الكوريين الشماليين، بدعوى أن الجنود الكوريين الشماليين يفضلون قتل بعضهم البعض على أن يتم أسرهم.

وأشار إلى أن بعض الجنود الكوريين الشماليين وقعوا في قبضة القوات الأوكرانية، لكنهم أصيبوا بجروح شديدة يتعذر معها إنقاذهم.

وأكد زيلينسكي أن قوات كوريا الشمالية التي تقاتل في منطقة كورسك الروسية تتكبد خسائر فادحة وتُترك بلا حماية من القوات الروسية التي تقاتل إلى جانبها.