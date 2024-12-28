نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط ٣٠٠ مخالفة لمركبات السرفيس لتقسيم الطريق والحصول علي تعريفة أعلى بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مسؤولي جهاز السرفيس والنقل الجماعى بإستمرار حملات الرقابة على الطرق والمحاور لإلزام السائقين بخطوط السير وتعريفة الركوب ومنع إنتظار سيارات السرفيس خارج المواقف الحضارية وضبط ومحاسبة المخالفين.

وفى ذلك الإطار قام جهاز السرفيس والنقل الجماعى برئاسة اللواء حازم لاشين بتنفيذ عدد من الحملات على المواقف للتأكد من إلتزام السائقين بالمواقع المخصصة للإنتظار ونشر اللوحات الخاصة بتعريفة الركوب أمام الجمهور، بمواقف( أسفل محور ٢٦ يوليو، طريق المنصورية، أبو رواش، كفرحكيم، كرداسة، موقف المدينة الرئيسى، موقف ناهيا البلد).

كما شملت الحملات الرقابة على الطرق والمحاور الرئيسية بالمحافظة و التى تضمنت ( المنيب، الوراق، فيصل، الطالبية، نصر الدين، المشابك، المريوطية، الهرم، الطوابق، الرماية، مصر أسيوط الزراعى، المنصورية، الوفاء والأمل ) للتأكد من إلتزام السائقين بخطوط السير والتى تمكنت من ضبط ٣٠٠ مخالفة مرورية لتقطيع وتغيير خطوط السير وعدم إلتزام بالتعريفة والإنتظار خارج المواقف الحضارية، إلى جانب حجز ٨ سيارات دون ترخيص.