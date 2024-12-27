كولاجين طبيعي لمحاربة الشيخوخة وتغذية البشرة ومحاربتها من التجاعيد

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رياض - احمد صلاح - كولاجين طبيعي للبشرة لمحاربة الشيخوخة، قد يكون من الصعب الظهور ببشرة مرهقة ذات تجاعيد بارزة؛ نتيجة لذلك تعاني الكثير من السيدات والفتيات من مشكلة جفاف البشرة وظهور البقع السوداء، ولكن من ناحية آخري توجد عوامل منها تغير درجات الحرارة، وتعرض البشرة للشمس وعوامل نفسية آخري، ومن الصعب على السيدات تقبل ظهور بشرتهن بالتجاعيد ولكن من ناحية آخري تتجه السيدة إلى استخدام الكولاجين كعلاج لحل هذه المشكلة.

ولكن المنتجات الصناعية ليست إلا مؤقتة

علاوة على ذلك يقوم موقع الزهراء بسرد تلك السطور التي توضح طريقة عمل الكولاجين الطبيعي في المنزل، والأهم من ذلك سهل وغير مكلف ومفيد للبشرة والجسم فتابعونا عبر السطور القادمة.

كولاجين طبيعي من فيتامين سي

عمل قناع للوجه من فيتامين سي حيث يعمل فيتامين سي على حماية البشرة من التجاعيد، بالإضافة إلى ذلك يحتوى على مضادات الأكسدة التي توحد لون البشرة وتقضي علي بقع أعلي الشفاه.

المكونات

1 ملعقة صغيرة ماء ساخن

1 كبسولة فيتامين سي متواجد في الصيدليات

زجاجة قطرات فارغة

في إناء زجاجي يتم إضافة الماء الساخن،

وقص الكبسولة وتفريغ الفيتامين على الماء وتقليبهم جيداً، وبعد ذلك وضع الخليط في زجاجة القطرات بواسطة قمع صغير وغلق الزجاجة بإحكام وتوضع في الثلاجة، ويتم استخدامها يومياً للعناية بالبشرة.

عمل كريم للوجه يقاوم الشيخوخة

٢ ملعقة كبيرة من الجلسرين

١ ملعقة صغيرة ماء ساخن

٢ كبسولة فيتامين سي

طريقة التحضير:

يتم خلط كلاً من الجلسرين والماء والفيتامين جيداً حتى يتجانس الخليط و يصبح جاهزاً، ثم وضع الكريم في علبة محكمة الغلق، بالإضافة إلى وضعه في الثلاجة بعد كل استخدم، بالتأكد يصلح هذا الكريم للاستخدام لمدة شهر مع الحفظ الجيد ويتم استعماله لحماية البشرة من التجاعيد

زيتون طبيعية لتفتيح البشرة

المكونات

٢ ملعقة من زيت الورد

١ كبسولة فيتامين سي

يتم خلط الزيت مع الفيتامين وحفظهم في وعاء زجاجي،