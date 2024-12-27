"عشبة نازلة من الجنه"...اليك اقوي عشبه ربانيه أذهلت العالم برائحتها وموجود بالقرب منك دون أن تعلم ويعيد اليك شبابك حتي لو كان عمرك فوق ال 70

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رياض - احمد صلاح - العناية بالبشرة هي جزء أساسي من روتين الحفاظ على الصحة والجمال، خاصة مع التقدم في العمر، يعتبر ماسك البقلة واحداً من الوصفات الطبيعية التي اكتسبت شهرة كبيرة لما يقدمه من فوائد مذهلة في ترطيب البشرة وتجديد خلاياها، في هذا المقال، سنتعرف على مكونات هذا الماسك، طريقة تحضيره، وأهم فوائده.

مكونات ماسك البقلة

يتكون ماسك البقلة من مكونات طبيعية بسيطة ومتوفرة في كل منزل، وتشمل البقلة الطازجة، العسل الطبيعي، وزيت الزيتون، تحتوي البقلة على فيتامينات ومعادن تمنح البشرة الترطيب اللازم، بينما يعمل العسل كمضاد للالتهابات وزيت الزيتون كمرطب طبيعي.

طريقة التحضير

لتحضير الماسك، اغسلي البقلة جيداً ثم أزيلي بذورها واهرسيها، اخلطي ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي وملعقة صغيرة من زيت الزيتون مع البقلة المهروسة حتى تحصلي على مزيج متجانس، طبقي الخليط على وجه نظيف واتركيه لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الفاتر، يُفضل استخدام الماسك مرتين أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج.

فوائد ماسك البقلة للبشرة

يمتاز ماسك البقلة بقدرته على ترطيب البشرة بعمق، تحسين مرونتها، وتفتيح لونها، كما يساعد في تقليل التجاعيد والبقع الداكنة بفضل خصائصه المضادة للأكسدة التي تحارب الجذور الحرة، الاستخدام المنتظم لهذا الماسك يعزز نضارة البشرة وصحتها.

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