انت الأن تتابع خبر "مكون طبيعي ذو رائحة قوية ومزعجة"... يُحسن الجهاز الهضمي ويُنظم الكولسترول ويخلصك من امراض الرئتين!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الخس البري، المعروف أيضًا بالخس المر أو خس الأفيون، هو عشبة تتميز بطعمها المر ورائحتها القوية رغم ذلك، يتمتع الخس البري بتاريخ طويل في الاستخدامات الطبية بفضل فوائده الصحية العديدة يعتبر من الأعشاب المهمة في الطب التقليدي، حيث تحتوي جذوره وأوراقه على مركبات مرة تساهم في تعزيز عملية الهضم وتنظيف الجهاز الهضمي من مختلف المشكلات الصحية.

فوائد الخس البري الصحية

يعد الخس البري من المواد الطبيعية الفعّالة في الصيدلة، حيث يستخدم لتحفيز الهضم وتنقية الكبد والمرارة كما يتميز بخصائص مضادة للالتهابات والأكسدة تشير الدراسات، مثل تلك المنشورة في International Journal of Molecular Science، إلى أن الخس البري يساهم في خفض مستويات الكوليسترول ويساعد في تخفيف آلام الروماتيزم والسعال والزكام، فضلًا عن تقليله للتوتر والإجهاد التأكسدي.

طرق استخدام الخس البري

ينصح الأطباء بدمج الخس البري في الوجبات اليومية باستخدام أوراقه وجذوره في مختلف الأطباق أما لأولئك الذين لا يتحملون طعمه المر، يمكنهم تناول الحبوب المركزة بديلًا لذلك.

استخدامات الخس البري في الثقافات المختلفة

في الثقافات التقليدية، مثل تلك الخاصة بالقبائل الهندية، كان يدخن الخس البري لتحقيق شعور بالراحة والبهجة وفي فرنسا،

يتم استخدام المياه المقطرة من الخس البري كمهدئ فعال.

الفوائد الأخرى للخس البري

يحتوي الخس البري على مركبات مثل اللاكتوكوبيسرين وحمض الخس التي تعمل بشكل مشابه لأدوية تسكين الألم مثل الإيبوبروفين تساعد هذه المركبات في تخفيف الألم وتهدئة الأعصاب.

بفضل تأثيره المهدئ على الجهاز العصبي، يساعد الخس البري على الاسترخاء والنوم بشكل أفضل، دون أن يسبب الإدمان، مما يجعله خيارًا آمنًا لتحسين جودة النوم.

يساعد الخس البري في تخفيف السعال وتهدئة التهاب الحلق بفضل مركباته التي تدعم صحة الجهاز التنفسي.

يساهم الخس البري في تعزيز الصحة العامة بفضل احتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية مثل فيتامين C والبوتاسيوم والكالسيوم كما يحتوي على مضادات الأكسدة التي تقوي جهاز المناعة وتقاوم الأمراض.

طرق إضافية لاستخدام الخس البري