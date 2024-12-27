انت الأن تتابع خبر انسى الريجيم بعد الوصفة دي!!...دون الحاجة للرجيم” .. الفنانة “ليلى علوي” تكشف عن وصفة بسيطة متوفرة في كل مطبخ تقضي على الكرش المتدلي وتنقص الوزن ! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - من اكثر المشاكل التي يعاني منها الكثيرين سواء كانو من السيدات او من الرجال هي مشكلة زيادة الوزن، حيث انه مع التقدم بالعمر تصبح مشكلة الزيادة بالوزن مشكلة صحية يمكن ان تتسبب في الكثير من الامراض واهمها السكر والزيادة من نسبة الكولستيرول بالدم وغيرهم، ولتجنب حدوث تلك المشاكل قد كشفت الفنانة المصرية ليلى علوي عن حل سحري يمكن من خلالة انقاص الوزن بدون الحاجة إلى عمل ريجيم ولا الذهاب إلى الجيم، حيث قد قالت الفنانة انها بعد استخدام تلك الوصفة والمواظبة عليها لمدة ثلاثة اشهر قد ساعدها هذا على التحكم في الشهية وفقدان الوزن الوائد في فترة قياسية
وصفة الزبادي والليمون لإنقاص الوزن
- كشفت الفنانة ليلى علوي على السر الخاص بها والذي ساعدها على انقاص الوزن وهي وصفة الزبادي بالليمون، حيث قد اكدت على تناولها الزبادي بالليمون في حالة السعور بالجوع في وقت متأخر من الليل وقد قالت مصرحة في برنامج تلفزيوني أنا أكتر واحدة تعبت في الريجيم، بس هقول نصيحة لأي حد عايز يخس مش بسرعة، هي تناول الطعام 5 مرات في اليوم، وشرب جرعات كبيرة وكميات من المياه ويفضل أن تكون دافئة، لو بنشرب 3 زجاجات مياه، ولو بناكل في طبق عادي، نستبدله بصغير ونحاول ناكل 4 أو 5 مرات على الأقل بيخلي الحرق أكتر”.