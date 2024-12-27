انت الأن تتابع خبر كنز في بيتك أغلى من الذهب.. ضعي القرنفل مع زيت الزيتون على هذا المكان ولن تصدقي ما سيحدث بعدها.. ياريتني عرفتها من زمان!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إن جميعنا يعرف أن القرنفل وزيت الزيتون من المكونات الطبيعية التي يمكن تحتوي على الكثير من الفوائد، سواء عن طريق أكلها أو استخدامهما على الجسم، نظراً لاحتوائهما على العديد من المركبات والعناصر الغذائية المفيدة للصحة، والتي يمكن أن تعالج العديد من الأمراض، لذلك فإن تناول زيت الزيتون والقرنفل يعد مفيداً جداً، وفيما يلي نتناول أبرز تفاصيل تحضير تلك الوصفة خلال السطور التالية.

وصفة زيت الزيتون مع القرنفل

المكونات:

ملعقتان من زيت القرنفل.

نصف كوب زيت زيتون.

وزجاجة كبيرة.

طريقة تحضير وصفة زيت الزيتون وزيت القرنفل

الخطوات الاولي قومي باحضار وعاء ونضيف إليه ربع كوب من زيت الزيتون وملعقة من زيت القرنفل، ثم نقلب المكونات جيدًا.

بعدها نقوم بوضع الخليط علي النار في وعاء يحتوي على ماء مغلي.

نقوم بدهن الخليط على فروة الرأس، ونبدأ بتدليك جميع أجزاء الشعر حتى نغطيه بالكامل.

بعد الانتهاء من هذه الخطوة، نقوم بتنظيف شعرنا وتجفيفه بالشكل الصحيح.

فوائد الوصفة