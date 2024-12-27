نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. مهاجم الزمالك السابق ينضم لنادي كاظمة الكويتي الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مهاجم الزمالك السابق، نادي الزمالك، الزمالك، كاظمة الكويتي، أعلن نادي كاظمة الكويتي عن إتمام التعاقد مع اللاعب البينيني سامسون أكينيولا مهاجم الزمالك السابق.

نادي كاظمة الكويتي

بيان كاظمة الكويتي

مهاجم الزمالك السابق، ونشر نادي كاظمة الكويتي الخبر عبر موقع إكس، حيث قال المهاجم البنيني سامسون أكينيولا يوقع عقده مع كاظمة في معسكر الدوحة بحضور أمين الصندوق ورئيس جهاز الكرة السيد / عمر الملا.

ولم يكشف النادي الكويتي عن تفاصيل تعاقده مع أكينيولا.

ويحتل نادي كاظمة الكويتي المركز السابع برصيد 10 نقاط بعد مرور 9 جولات من الدوري الكويتي.

سامسون أكينيولا

سامسون أكينيولا مهاجم الزمالك السابق

مهاجم الزمالك السابق، نادي الزمالك، الزمالك، وكان نادي الزمالك قد تعاقد مع سامسون أكينيولا في صيف 2022 قادما من نادي كاراكاس الفنزويلي.

مهاجم الزمالك السابق، وخاض أكينيولا بشكل عام مع الزمالك 37 مباراة ونجح في خلالهم في تسجيل خمسة أهداف وصنع هدفا وحيد.

ولم يشارك سامسون أكينيولا في أي مباراة مع الزمالك هذا الموسم في مختلف المسابقات قد فسخ التعاقد معه.

وكان قد شارك سامسون مع الزمالك في الموسم الماضي في 19 مباراة وسجل خلالهم ثلاثة أهداف بجميع المسابقات.

وكان الزمالك قد فسخ التعاقد مع المهاجم البنيني قبل بداية الموسم الجاري بالتراضي بعد أن تواصل الزمالك لاتفاق مع سامسون أكينيولا على فسخ تعاقده مقابل التنازل عن 50% من قيمة مستحقاته، ويحصل سامسون على الـ 50% المتبقية على أقساط، حيث يتحمل حسين السيد عضو مجلس إدارة الزمالك القيمة المالية المتبقية من مستحقات اللاعب سامسون أكينيولا.