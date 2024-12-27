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أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي خالد الغندور، إن محمد حمدي لاعب نادي الزمالك، غادر المستشفى التي تواجد بها خلال الـ48 ساعة الماضية للإطمئنان عليه بعد إصابته في مباراة طلائع الجيش.

خالد الغندور: محمد حمدي يغادر المستشفى بعد انتهاء مرحلة الخطر

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" تواصلت مع الدكتور محمد أسامة طبيب نادي الزمالك وعلمت منه أن محمد حمدي مصاب بشرخ في ثلاث ضلوع وتجمع هواء على الرئة".

وأكمل: "محمد حمدي غادر المستشفى اليوم بعد انتهاء مرحلة الخطر وخضوعه للعديد من الفحوصات الطبية خلال الفترة الأخيرة".

واختتم: "اللاعب سيخضع لراحة في المنزل ثم يخضع لفحوصات طبية جديدة قبل بدء أي مرحلة من التأهيل".