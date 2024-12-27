الرياضة

خالد الغندور: محمد حمدي يغادر المستشفى بعد انتهاء مرحلة الخطر

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أحمد جودة - القاهرة -  

قال الإعلامي خالد الغندور، إن محمد حمدي لاعب نادي الزمالك، غادر المستشفى التي تواجد بها خلال الـ48 ساعة الماضية للإطمئنان عليه بعد إصابته في مباراة طلائع الجيش.

خالد الغندور: محمد حمدي يغادر المستشفى بعد انتهاء مرحلة الخطر

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" تواصلت مع الدكتور محمد أسامة طبيب نادي الزمالك وعلمت منه أن محمد حمدي مصاب بشرخ في ثلاث ضلوع وتجمع هواء على الرئة".

وأكمل: "محمد حمدي غادر المستشفى اليوم بعد انتهاء مرحلة الخطر وخضوعه للعديد من الفحوصات الطبية خلال الفترة الأخيرة".

واختتم: "اللاعب سيخضع لراحة في المنزل ثم يخضع لفحوصات طبية جديدة قبل بدء أي مرحلة من التأهيل".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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