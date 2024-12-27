العالم اليوم - الأمم المتحدة: النازحون السوريون يواجهون ظروف شتاء قاسية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 ديسمبر 2024 02:20 صباحاً - قالت الأمم المتحدة، يوم الخميس، إن نحو 730 ألف شخص يعيشون في خيام في معسكرات للنازحين في شمال غربي سوريا يعانون من ظروف قاسية هذا الشتاء، بما في ذلك الفيضانات.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، بأن أكثر من 200 خيمة عائلية في مخيمات في إدلب وريف حلب الشمالي تضررت من الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في 23 ديسمبر الجاري.

وقالت أوتشا: "منذ بداية عام 2024، تسببت الفيضانات والرياح القوية في تدمير أكثر من 8800 خيمة عائلية، بما في ذلك نحو ألفي خيمة دمرت بالكامل، في 260 مخيما".

وفي موضوع خر، نقلت أوتشا تقريرا صادرا عن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الحوادث المتعلقة بالذخائر المتفجرة منذ 8 ديسمبر – عندما تم الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد – أسفرت عن مقتل أكثر من 70 مدنيا بينهم عشرة أطفال وخمس نساء، إضافة إلى إصابة العشرات.

وأشارت أوتشا إلى أن خبراء الألغام حددوا 109 حقول ألغام جديدة في إدلب وحلب وحماة واللاذقية منذ 26 نوفمبر/نشرين الثاني. وحتى ال ن، دمر الخبراء أكثر من 850 قطعة من الذخائر.

وفي مكان خر، قالت أوتشا إن القوات الإسرائيلية أصابت، يوم الأربعاء، ستة مدنيين عندما أطلقت النار في بلدة السويسة في محافظة القنيطرة، التي تشمل هضبة الجولان. وأوضحت أن السكان طلب منهم الإخلاء وفرضت القوات الإسرائيلية حظر تجول.