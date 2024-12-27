نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيران تعلق على اتهامها بالوقوف وراء الأحداث والاحتجاجات الأخيرة في عدة مدن سورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عن رفضه جملة وتفصيلا للتهم الزائفة التي توجهها بعض الوسائل الإعلامية ضد إيران بالتدخل في الشؤون الداخلية لسوريا.

وأشار بقائي اليوم الخميس إلى أحداث الأيام الأخيرة في المدن السورية المختلفة والاحتجاجات الشعبية ردا على تدنيس الأماكن المقدسة، معربا عن استغرابه للتهم التي لا أساس لها والتي توجهها بعض الأوساط الإعلامية ضد إيران بالتدخل في الشؤون الداخلية لسوريا.

وقال إن هكذا مزاعم مرفوضة بالكامل.

وأكد على المواقف المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم وحدة أراضي سوريا ووحدتها الوطنية وتبلور نظام سياسي شامل بمشاركة جميع المكونات السياسية والأعراق والمذاهب في هذا البلد واحترام حقوق الأقليات وحفظ حرمة الأماكن الدينية.

وشدد على ضرورة الحد من توسع التدهور الأمني والعنف ضد مختلف شرائح المجتمع السوري وتوفير أمن المواطنين.

وتداولت وسائل إعلام عالمية وعربية تصريحات مزعومة لوزير خارجية إيران عباس عراقجي قال فيها: "من يعتقدون بتحقيق انتصارات في سوريا عليهم التريث في الحكم فالتطورات المستقبلية كثيرة".