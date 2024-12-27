انت الأن تتابع خبر رئيس الوزراء العراقي يتحدث عن ماهر الأسد ومصدر يكشف مكانه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نفى رئيس الوزراء العراقي، محمد السوداني، اليوم الجمعة، دخول ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد إلى العراق.

وأشار إلى أن الأسد لم يطلب من العراق التدخل عسكريا.



وقال السوداني في لقاء متلفز: إن "ماهر الأسد لم يدخل العراق بعد سقوط النظام"، مضيفا أن "نظام الأسد لم يطلب من العراق التدخل عسكرياً".



وتابع أنه "أبلغنا الإدارة في سوريا رؤيتنا بشأن الوضع الراهن، ونحن حريصون على التنسيق مع سوريا لضبط الحدود".



وأكد السوداني على أن "الحكومة العراقية تحترم إرادة السوريين وتتطلع لعملية سياسية شاملة"، لافتاً الى أن "أي خلل في سجون سوريا سيدفعنا لمواجهة الإرهاب".

ومن جهتها، أكدت مصادر مقربة من ماهر الأسد لـ موقع السوسنة، أن ماهر الأسد مختبئا في منطقة أرضية أشبه بنفق في منطقة القرداحة بسوريا، منوها أن الروس رفضوا اختباءه في قاعدة حميميم العسكرية، لأسباب تتعلق بعدم الصراع مع الثورة السورية.

وطالب قوات إدارة العمليات العسكرية، بالبحث عنه لإيجاده وإلقاء القبض عليه.

وبحسب المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، فإن ماهر الأسد، أخبر أنه سينتحر في حال اكتشف قوات هيئة تحرير الشام مكانه.