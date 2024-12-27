انت الأن تتابع خبر مستشفى كمال عدوان .. إجبار الأطباء والمرضى على خلع ملابسهم .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أجبر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الطواقم الطبية والمرضى ومرافقيهم بمستشفى كمال عدوان على خلع ملابسهم في البرد الشديد واقتادهم إلى جهة مجهولة، وفق وزارة الصحة بغزة. وكان حاصر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وطالب الكوادر الطبية والمرضى والمرافقين بالنزول إلى ساحة المستشفى تمهيدا لاقتحامه.



واستشهد أمس الخميس 5 من كوادر المستشفى، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمر له، وهم طبيب الأطفال أحمد سمور، وأخصائية المختبرات إسراء أبو زايدة، والمسعفان عبد المجيد أبو العيش وماهر العجرمي، وأخصائي الصيانة فارس الهودلي.



ويتواجد داخل المستشفى 91 مريضا، وسط مناشدات بضرورة التدخل لإنقاذ المرضى والطواقم الطبية، وإمدادهم بالمستلزمات الطبية، والطعام.



وتعرض المستشفى للقصف والاستهداف الإسرائيلي المتواصل، وألقت الطائرات المسيرة، قنابل في باحاته، وعلى سطحه، ما يهدد مرة أخرى الإمدادات من الوقود والأوكسجين، في وقت يمُنع إدخال الدواء أو الطعام، أو طواقم طبية، وإسعاف، وأي خدمات أخرى.