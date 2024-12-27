فن ومشاهير

مدحت صالح يعلن عن حفله بليلة رأس السنة.. تعرف على التفاصيل

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القاهرة - محمد ابراهيم - مدحت صالح يعلن عن حفله بليلة رأس السنة.. تعرف على التفاصيل

النجم مدحت صالح
النجم مدحت صالح

 

 

أعلن النجم مدحت صالح، عن استعداده لإحياء حفل غنائي ضخم ليلة رأس السنة 31 ديسمبر وذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام.

 

نشر مدحت، البوستر الرسمي للحفل عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وعلق عليه قائلًا،:"هقابلكم ليلة رأس السنة 31 ديسمبر في كونراد القاهرة عشان نحتفل مع بعض بالسنة الجديدة وسعيد بتعاوني في هذا الحفل مع المنتج ودايمًا مع بعض في أنجح الحفلات، الفرقة الموسيقية قيادة المايسترو عمرو سليم".

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النجم الكبير مدحت صالح

 

ومن المقرر أن يُقدم مدحت صالح خلال هذا الحفل مجموعة كبيرة من أغانيه القديمة والحديثة لجميع الحاضرين.


في سياق آخر كُرم الفنان مدحت صالح، بجائزة الإبداع الفني، في حفل توزيع جوائز مهرجان «الأفضل»بدورته العاشرة، الذي أقيم مساء الجمعة الماضية بمركز المنارة بالتجمع، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والرياضة والشخصيات العامة.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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