انفراد.. توقف مسلسل "سيد الناس" بعد خلاف عمرو سعد ومحمد سامي وخسارة تصل لـ 60 مليون جنيه

القاهرة - محمد ابراهيم - علم موقع الـ "دوت الخليج الفني"، من مصادر خاصة داخل موقع تصوير مسلسل "سيد الناس" بتوقف العمل ذلك بعد خلاف بين نجم العمل عمرو سعد والمخرج محمد سامي، لأسباب تتعلق بسفر المخرج خارج مصر لأكثر من مرة وضغط الممثلين في اللوكيشن بعد عودته.





تفاصيل خلاف عمرو سعد ومحمد سامي في كواليس سيد الناس

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الفني"، أن ضغط الممثلين جعل عمرو سعد يتحدث مع محمد سامي، لأن ضغط العمل والوقت الإضافي يصيب الممثلين والعاملين بالتعب، قائلًا: "عمرو سعد طلب من محمد سامي الاعتذار، ولكن رفض سامي الاعتذار، مما تسبب في خناقة كبيرة".





توقف مسلسل سيد الناس

حجم خسارة مسلسل سيد الناس بعد التوقف

وعن الخسارة المتوقعة لصُناع العمل، تحدث المصدر بأن الخسارة تتعدى الـ 60 مليون جنيه بشكل مبدئي، مشيرًا أن ديكور العمل تكلفته أكثر من 50مليون جنيه، فضلًا عن تصوير 20 يوم من العمل.

مصير محمد سامي بعد اعتذاره عن سيد الناس

وأختتم المصدر بأن المخرج محمد سامي، سوف يسافر خارج البلاد ويقضي إجازته في انتظار عرض مسلسل إش إش بطولة الفنانة مي عمر.

مسلسل سيد الناس

ويشارك بطولة مسلسل "سيد الناس"، عدد من النجوم من بينهم: عمرو سعد، وإلهام شاهين، خالد الصاوي، ريم مصطفى، رنا رئيس، وغيرهم، والمسلسل من تأليف ورشة قلم، إخراج محمد سامي.

من جانب آخر، انتهى المخرج محمد سامي من تصوير مسلسل "إش إش"، بطولة الفنانة مي عمر والفنانة ماجد المصري، وإدوارد، وهالة صدقي، وإنتصار، وعصام السقا، ومحمد شرنوبي، وعلاء مرسي، وإيهاب فهمي، وشيماء سيف، وآخرين.