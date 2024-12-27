نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجاة مدير منظمة الصحة العالمية بأعجوبة بعد قصف إسرائيلي لمطار صنعاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن القصف الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة اليمنية صنعاء يوم الخميس، وقع على بعد أمتار منه ومن زملائه.

وأضاف غيبريسوس في تدوينة على منصة "X": "مهمتنا للتفاوض من أجل إطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة المحتجزين ولتقييم الوضع الصحي والإنساني في اليمن انتهت اليوم.. نواصل الدعوة للإفراج الفوري عن المحتجزين".

وتابع قائلا: "عندما كنا على وشك الصعود إلى طائرتنا من صنعاء قبل نحو ساعتين تعرض المطار للقصف الجوي".

وأفاد مدير منظمة الصحة العالمية بأن "أحد أفراد طاقم الطائرة أصيب وتم الإبلاغ عن مقتل شخصين على الأقل في المطار كما تضرر برج المراقبة الجوية، وصالة المغادرة التي تبعد عدة أمتار فقط عن مكاننا والمدرج".

وأوضح غيبريسوس أنه لم يغادر بعد اليمن في انتظار إصلاح الأضرار في المطار.