العالم اليوم - مبيعات التجزئة في النرويج ترتفع في نوفمبر للشهر الثاني

انتم الان تتابعون خبر مبيعات التجزئة في النرويج ترتفع في نوفمبر للشهر الثاني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 ديسمبر 2024 03:24 مساءً - ارتفعت مبيعات التجزئة في النرويج خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك للشهر الثاني على التوالي.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء في النرويج، الجمعة، أن مبيعات التجزئة ارتفعت على أساس شهري في نوفمبر بنسبة 0.3 بالمئة، مع أخذ العوامل الموسمية في الاعتبار، بعد ارتفاعها بنفس النسبة في أكتوبر الماضي.

وارتفعت مبيعات التجزئة في مجال معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 15.3 بالمئة خلال الشهر، بينما زادت مبيعات المنتجات الغذائية بنسبة 0.9 بالمئة.

ومن ناحية أخرى، تراجعت مبيعات وقود السيارات بنسبة 1.8 بالمئة.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.3 بالمئة في نوفمبر، بعد هبوطها بنفس النسبة في الشهر السابق عليه.