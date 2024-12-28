العالم اليوم - حملة تجسس صينية ضخمة.. حديث أميركي عن تاسع ضحية

انتم الان تتابعون خبر حملة تجسس صينية ضخمة.. حديث أميركي عن تاسع ضحية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 28 ديسمبر 2024 07:22 صباحاً - قالت مسؤولة بارزة في البيت الأبيض، الجمعة، إنه تم التأكد من تعرض شركة اتصالات أميركية تاسعة للاختراق في إطار حملة تجسس صينية ضخمة أتاحت للمسؤولين في بكين الوصول إلى نصوص خاصة ومحادثات هاتفية لعدد غير معروف من الأميركيين.

وذكر مسؤولو إدارة الرئيس جو بايدن هذا الشهر أن ما لا يقل عن 8 شركات اتصالات، بالإضافة إلى عشرات الدول، تأثرت بهجوم القرصنة الصيني المعروف باسم "سولت تايفون".

لكن نائبة مستشار الأمن القومي إن نويبرجر قالت للصحفيين، الجمعة، إنه تم التعرف على ضحية تاسعة بعدما أصدرت الإدارة توجيهات للشركات بشأن كيفية تعقب الجناة الصينيين في شبكاتهم.

ويعد التحديث الذي قدمته نويبرجر أحدث تطور في عملية قرصنة ضخمة أثارت قلق مسؤولي الأمن القومي الأميركي وكشفت عن نقاط ضعف في الأمن السيبراني في القطاع الخاص، كما كشفت عن مدى تطور القرصنة في الصين.