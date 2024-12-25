انت الأن تتابع خبر تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي 2025 عبر الأقمار الصناعية المختلفة hd.. ملحمة في الفضاء والزمن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تهتم شريحة كبيرة المشاهدين بالتعرف على تفاصيل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد، يأتي ذلك بالتزامن مع دخولنا لعام 2025، تعتبر القناة واحدة من القنوات الفضائية البارزة المتواجدة على الساحة، وتبث مجموعة من البرامج التي تتناول في طياتها الكثير من المشاهد الغريبة، والنادرة التي يهتم بمعرفته محبي المغامرات والسفر لتتبع أغرب الظاهر الكونية، لذا نعمل في السطور القادمة من المقال على عرض تفاصيل التردد عبر الأقمار الصناعية المختلفة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

بات الحديث عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك يأتي في المقدمة من قبل المشاهدين في كافة أنحاء العالم، تمكنت القناة منذ إنشائها على جذب قطاع كبير من الأشخاص لمتابعتهم، ونجحت في ه الأمر متمكنة من أن تصبح وجهة مثالية لهم، بجانب كافة مميزاتها تسعى بشكل دائم على أن تبث المحتوى الخاصة بها بجودة عالية في الصوت والصورة، وهي أحد أهم الأهداف التي تساهم في نجاح القناة وتجعلها في المقدمة، وبالنسبة لتفاصيل التردد فجاءت كما يلي:

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات

التردد: 11411

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز: 30000

معامل الاستقطاب: عمودي

جودة القناة: HD

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عرب سات

التردد: 11804

القمر الصناعي: العرب سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

جودة القناة: HD

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ياه سات

القمر الصناعي: ياه سات.

التردد: 11938.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: hd

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك