أخبار اليمن : صنعاء: سنواصل حصار الكيان واستهدافه

صنعاء: سنواصل حصار الكيان واستهدافهأدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات العدوان الصهيوني الهمجي على مطار صنعاء الدولي ومحطة كهرباء حزيز وميناء الحديدة ومحطة كهرباء رأس كتيب وميناء رأس عيسى النفطي.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، أن العدوان الصهيوني تسبب في استشهاد وجرح عدد من المدنيين ووقوع أضرار مادية، معتبرًا العدوان الصهيوني، انتهاكاً صارخاً لسيادة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه ولميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

ولفت البيان إلى أن الكيان الصهيوني باستهدافه للأعيان المدنية من مطارات وموانئ ومحطات كهرباء، يضرب بالقانون الدولي عُرض الحائط ويستخف بكافة الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية.

وأوضح أن الكيان الغاصب قام باستهداف مطار صنعاء في وقت كان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة - مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس والمنسق المقيم للأمم المتحدة جوليان هارنيس ومرافقيهما في المطار يستعدون للمغادرة عقب زيارة رسمية إلى صنعاء وقد أسفر الاستهداف عن جرح أحد أفراد طاقم الطائرة الأممية.

وأكد بيان وزارة الخارجية أن استهداف مطار صنعاء الذي يُعد شرياناً رئيسياً للرحلات المدنية والإنسانية، يمثل انتهاكًا صارخًا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لاسيما اتفاقية شيكاغو لعام ١٩٤٤ التي تحظر استهداف المطارات المدنية.

وجدَّدت وزارة الخارجية تأكيدها على أن العدوان الصهيوني المستمر على اليمن لن يثني القيادة والشعب اليمني عن موقفهم الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ولن يتوقف حصار الكيان الصهيوني واستهدافه إلا بوقف العدوان ورفع الحصار المفروض على غزة.

ودعت المجتمع الدولي وفي المقدمة مجلس الأمن إلى إدانة العدوان الصهيوني السافر على اليمن ووقف العربدة الصهيونية في اليمن وعدد من دول المنطقة والتي تهدد الأمن والسلم الدوليين، وكذا اتخاذ خطوات جادة لإجبار الكيان الغاصب على وقف جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها في غزة.