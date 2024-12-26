نشكركم على متابعتكم خبر الدوري المصري… ترتيب الهدافين بعد الجولة (6) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الخميس 26 ديسمبر 2024 11:52 مساءً - يتساوى محمد علي بن حمودة من غزل المحلة، وناصر منسي من الزمالك في صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري بعد نهاية مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري.
1- محمد علي بن حمودة (غزل المحلة): 4 أهداف
2- ناصر منسي (الزمالك): 4 أهداف
3- محمود عبد الحفيظ (سيراميكا): 3 أهداف
4- غودوين أوكوارا (طلائع الجيش): 3 أهداف
5- صديق أويجولا (بيراميدز): 3 أهداف
6- على فوزي (إنبي): 3 أهداف