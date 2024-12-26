الدوري المصري… ترتيب الهدافين بعد الجولة (6)

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 26 ديسمبر 2024 11:52 مساءً - يتساوى محمد علي بن حمودة من غزل المحلة، وناصر منسي من الزمالك في صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري بعد نهاية مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري.

1- محمد علي بن حمودة (غزل المحلة): 4 أهداف

2- ناصر منسي (الزمالك): 4 أهداف

3- محمود عبد الحفيظ (سيراميكا): 3 أهداف

4- غودوين أوكوارا (طلائع الجيش): 3 أهداف

5- صديق أويجولا (بيراميدز): 3 أهداف

6- على فوزي (إنبي): 3 أهداف