تشكيل الأهلى أمام صن داونز.. جراديشار يقود الهجوم ووسام أبو على بديلا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 أبريل 2025 04:29 مساءً - ارتفعت أسهم السلوفيني نيتس جراديشار مهاجم الأهلى فى الاستمرار فى قيادة هجوم المارد الأحمر خلال مباراة فريقه الليلة أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، في إياب نصف نهائي دوري بطال أفريقيا، على أن يتواجد الفلطسينى وسام أبو على على دكة البدلاء للإستعانة بجهوده حسب مجريات اللقاء.

وشارك جراديشار أساسياً فى لقاء الذهاب بجنوب أفريقيا وشكل خطورة على مرمى صن داونز وسجل هدفاً إلغى بداعى التسلل فيما غاب وسام أبو على عن المباراة بسبب الإجهاد.

مباراة الأهلى وصن دوانز بطل جنوب أفريقيا تقام فى السابعة مساء اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولى فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

اختار الكاف طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وسيعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن كاف تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.