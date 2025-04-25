العالم اليوم - ترامب: القرم سوف تظل مع روسيا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 25 أبريل 2025 04:21 مساءً - صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن "القرم سوف تظل مع روسيا" في الوقت الذي يسعى فيه للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي تشنها موسكو على أوكرانيا.

وقال ترامب: "زيلينسكي يفهم ذلك، والجميع يفهم ذلك. إنها معهم منذ فترة طويلة"، مشيرا إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأدلى ترامب بهذا التصريح في مقابلة مع مجلة تايم أجريت، الثلاثاء، حيث يتهم زيلينسكي بإطالة أمد الحرب بمقاومة المفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

واستولت روسيا على القرم في 2014، بينما كان الرئيس باراك أوباما في المنصب، قبل سنوات من بدء اجتياحها الشامل في 2022.

وقال ترامب: "لديهم غواصاتهم هناك منذ مدة طويلة قبل أي فترة كانوا يتحدثون عنها، منذ سنوات. الناس يتحدثون الروسية بشكل كبير في القرم".