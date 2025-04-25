صحف الخليج تبرز تصريحات الرئيس السيسى اليوم عن القضية الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 أبريل 2025 04:29 مساءً - سلطت صحف منطقة الخليج الضوء على الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، والتي ركز خلالها على توجيه عدة رسائل بشأن القضية الفلسطينية.

فى هذا الإطاركتبت صحيفة "الخليج" تحت عنوان " السيسي: مصر سد منيع أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد اليوم الجمعة، دعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية، وأشارت إلى تفاصيل الكلمة التي ألقاها اليوم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ43 لتحرير سيناء ؛ حيث قال إن مصر تقف سداً منيعاً أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية. وشدد على أنه منذ اللحظة الأولى كان موقف مصر جلياً مطالباً بوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن والمحتجزين وإنفاذ المساعدات بكميات كافية، ورافضاً بكل حزم أي تهجير للفلسطينيين.

وأضاف أن إعادة إعمار قطاع غزة يجب أن تتم وفقاً للخطة العربية الإسلامية دون أي شكل من أشكال التهجير». وتابع: «نؤكد مجدداً أن السلام العادل والشامل لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.

وأوضح أن السلام العادل هو الخيار الذي ينبغي أن يسعى إليه الجميع ونتطلع إلى قيام المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة والرئيس ترامب تحديداً بالدور المتوقع منه في هذا الصدد.

وفى السياق نفسه ، كتبت صحيفة "عكاظ" تحت عنوان السيسي: لا سلام شامل إلا بإقامة الدولة الفلسطينية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، جدد التأكيد على أن السلام العادل والشامل لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، مشدداً على أن ذلك وحده هو الضمان الحقيقي لإنهاء دوائر العنف والانتقام، والتوصل إلى السلام الدائم.

وأوردت تفاصيل ما قاله الرئيس خللا احتفالية ذكرى تحرير سيناء، حيث قال "التاريخ يشهد أن السلام بين مصر وإسرائيل، الذي تحقق بوساطة أمريكية، هو نموذج يحتذى به، لإنهاء الصراعات والنزعات الانتقامية، وترسيخ السلام والاستقرار"، مضيفا أنه منذ اللحظة الأولى كان موقف مصر جلياً لا لبس فيه، مطالباً بوقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كافية، ورافضاً بكل حزم أي تهجير للفلسطينيين خارج أرضهم.

وأكد الرئيس أن مصر قف سداً منيعاً أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية، مطالباً بضرورة إعادة إعمار قطاع غزة، وفقاً للخطة العربية الإسلامية.

وأضاف: "نقول بصوت واحد إن السلام العادل هو الخيار الذي ينبغي أن يسعى إليه الجميع، ونتطلع في هذا الصدد إلى قيام المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة، والرئيس دونالد ترامب تحديداً، بالدور المتوقع منه في هذا الصدد".

وتحت عنوان الرئيس المصري: استمرار الحرب في غزة مأساة إنسانية مشينة ستظل محفورة في التاريخ"، كتبت وكالة الأنباء القطرية تفاصيل كلمة الرئيس مشيرة إلى تأكيداته بأن استمرار الحرب في قطاع غزة يدمر الأخضر واليابس ويسقط عشرات الآلاف من الضحايا، في مأساة إنسانية مشينة ستظل محفورة في التاريخ.

وأضاف في كلمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ"43" لتحرير سيناء، "منذ اللحظة الأولى، كان موقف مصر جليا لا لبس فيه، مطالبا بوقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كافية، ورافضا بكل حزم، لأي تهجير للفلسطينيين خارج أرضهم".

وأن مصر تقف كما عهدها التاريخ سدا منيعا، أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وتؤكد أن إعادة إعمار قطاع غزة، يجب أن يتم وفقا للخطة العربية الإسلامية، دون أي شكل من أشكال التهجير، حفاظا على الحقوق المشروعة للفلسطينيين، وصونا لأمننا القومي.

وأكد الرئيس مجددا، أن السلام العادل والشامل، لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقا لمقررات الشرعية الدولية، معتبرا أن ذلك وحده، هو الضمان الحقيقي لإنهاء دوائر العنف والانتقام، والتوصل إلى السلام الدائم.