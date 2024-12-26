الخارجية الإسرائيلية تستدعي سفير الفاتيكان بعد تصريحات للبابا فرنسيس

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أحمد جودة - القاهرة - استدعت الخارجية الإسرائيلية سفير الفاتيكان لدى إسرائيل أدولفو تيتا إيليانا بعد تصريحات لبابا الفاتيكان فرنسيس حول قطاع غزة، اعتبرتها تل أبيب مناهضة لإسرائيل.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن استدعاء السفير تم يوم الثلاثاء لغرض التعبير عن خيبة أمل إسرائيل من تصريحات البابا.

وكانت الخارجية الإسرائيلية قد استنكرت تصريحات البابا فرنسيس عن "قسوة" إسرائيل في قطاع غزة، متهمة اياه بـ "ازدواجية المعايير" وعدم ذكر "قسوة حماس".

وتحدث البابا فرنسيس عن الحرب في قطاع غزة من جديد في خطابه بمناسبة عيد الميلاد، يوم الأربعاء، مشيرا إلى "الوضع الإنساني الصعب للغاية" في القطاع، لكنه لم يتحدث عن "قسوة إسرائيل" هذه المرة.