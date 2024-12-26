انت الأن تتابع خبر رئيس "الموساد" السابق: استخدام القوة يعرض المختطفين الإسرائيليين للخطر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال رئيس (الموساد) السابق، داني ياتوم، اليوم الخميس، إنه كان من الضروري الاستنتاج منذ فترة طويلة أن استخدام القوة يعرض حياة المختطفين للخطر.

وأضاف في تصريح له أن: "الضغط العسكري على حماس لم يساعد بشكل كبير في إعادة الأسرى الإسرائيليين".

وأكد رئيس الموساد السابق، بأن الحل يكمن في التوصل إلى صفقة تبادل وإتمام مغادرة غزة، مشيراً إلى أنه سيكون من الممكن العودة إلى القطاع لاحقاً إذا تطلب الأمر.

وفي سياق متصل، وجهت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة رسالة حادّة إلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وقالت في رسالتها إن "هناك مؤشرات مختلفة على أنك تعمل على نسف المفاوضات مع حماس".

وتابعت العائلات أن رفض إنهاء الحرب يعني التضحية بالمختطفين وتقليل فرص عودتهم أحياء إلى عائلاتهم.

وأشارت العائلات في رسالتها إلى أنها ستتوجه للمحكمة العليا بتقديم التماس قانوني إذا استمر نتنياهو في تجاهل ملف الأسرى والتخلي عن جهود إعادتهم.