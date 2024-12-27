نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: ملف إعارة عمر الساعي على طاولة لجنة التخطيط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي خالد الغندور، إن عمر الساعي المنضم بداية هذا الموسم للنادي الأهلي من الإسماعيلي مقابل 50 مليون جنيه، طلب الخروج على سبيل الإعارة في يناير.

خالد الغندور: ملف إعارة عمر الساعي على طاولة لجنة التخطيط

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" الساعي يرغب في الخروج على سبيل الإعارة للحصول على فرصة أكبر للمشاركة في المباريات بعدما شارك في 8 دقايق فقط منذ انضمامه للنادي الأهلي".

واختتم:" ملف إعارة الساعي على طاولة لجنة التخطيط وسيتم الحديث مع كولر في هذا الملف لحسمه مبكرًا لأن اللاعب يمتلك أكثر من عرض محلي".