الرياضة

خالد الغندور: ملف إعارة عمر الساعي على طاولة لجنة التخطيط

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أحمد جودة - القاهرة -  

قال الإعلامي خالد الغندور، إن عمر الساعي المنضم بداية هذا الموسم للنادي من الإسماعيلي مقابل 50 مليون جنيه، طلب الخروج على سبيل الإعارة في يناير.

خالد الغندور: ملف إعارة عمر الساعي على طاولة لجنة التخطيط

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" الساعي يرغب في الخروج على سبيل الإعارة للحصول على فرصة أكبر للمشاركة في المباريات بعدما شارك في 8 دقايق فقط منذ انضمامه للنادي الأهلي".

واختتم:" ملف إعارة الساعي على طاولة لجنة التخطيط وسيتم الحديث مع كولر في هذا الملف لحسمه مبكرًا لأن اللاعب يمتلك أكثر من عرض محلي".

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مريم الجابري

مريم الجابري

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