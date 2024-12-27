في يوم ميلادها.. ألفت سكر أيقونة الأمومة في السينما المصرية (بروفايل)

القاهرة - محمد ابراهيم -

ولدت اليوم الفنانة ألفت سكر في 27 ديسمبر 1942، التي تُعد واحدة من أبرز نجمات السينما المصرية في تقديم الأدوار الدرامية المؤثرة، بدأت مشوارها الفني في الخمسينيات من القرن الماضي، حيث لفتت الأنظار بجمالها المميز وموهبتها الاستثنائية، مما جعلها خيارًا مثاليًا للمخرجين في العديد من الأعمال.

ألفت سكر

تألقها في دور الأم

برعت ألفت سكر في تجسيد دور الأم، لتصبح رمزًا للأم الحنون والقوية في آنٍ واحد، أظهرت قدرتها على التعبير عن المشاعر المعقدة ببساطة وعفوية، مما جعل أداءها قريبًا من قلوب المشاهدين، كانت أدوارها تعكس جوانب مختلفة من حياة المرأة المصرية، وبالرغم من ذلك لم تحظى يوما بدور البطولة، فظلت محصورة في الأدوار الثانوية خاصة دور الأم، وهو ما جعلها واحدة من أكثر الممثلات تأثيرًا في الدراما السينمائية والتلفزيونية.

أعمالها السينمائية البارزة



قدمت ألفت سكر مجموعة متنوعة من الأفلام التي أثرت السينما المصرية، ومن أبرزها:

1. بين القصرين

2. قصر الشوق

3. المراهقات

4. إحنا بتوع الأتوبيس

5. الشيطان يعظ

6. الطريق إلى إيلات

7. الباطنية

أعمالها الدرامية



شاركت في العديد من المسلسلات التلفزيونية التي تركت بصمة واضحة، منها:

1. ليالي الحلمية

2. ضمير أبلة حكمت

3. الشهد والدموع

4. أرابيسك

5. عائلة الحاج متولي

إرثها الفني

تُعد ألفت سكر علامة مميزة في تاريخ السينما المصرية، حيث جمعت بين الموهبة الفطرية والحضور الطاغي، مما جعلها تتربع على عرش الأدوار الدرامية المؤثرة، خاصة دور الأم الذي أبدعت فيه على مدار عقود طويلة من الإبداع الفني.