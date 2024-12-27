جوائز “جلوب سوكر” .. فينيسيوس جونيور أفضل لاعب في العالم لعام 2024

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 27 ديسمبر 2024 07:54 مساءً - حصل النجم البرازيلي، فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024، ضمن حفل جوائز “جلوب سوكر” الذي تستضيفه مدينة دبي الإماراتية.

وقاد النجم البرازيلي فريق ريال مدريد للتتويج بخمسة ألقاب خلال عام 2024، وهي: كأس السوبر الإسباني، الدوري الإسباني، دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي، وكأس القارات للأندية.

وكان فينيسيوس جونيور حصل مؤخراً على جائزة “ذا بيست” لأفضل لاعب في العالم، في الحفل الذي نظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم.

فيما خسر النجم البرازيلي جائزة “الكرة الذهبية” لصالح الإسباني، رودري، نجم مانشستر سيتي، في الحفل الذي نظمته مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.