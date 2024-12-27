لماذا لا يعاني المدخنون من تقرح الحلق

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 27 ديسمبر 2024 07:54 مساءً - العوامل المؤثرة في صحة حلق المدخنين

قد يُثير الاستغراب عدم معاناة المدخنين من تقرح الحلق بشكل ملحوظ مقارنة بغيرهم، رغم تأثير التدخين السلبي المعروف على الجهاز التنفسي وصحة الجسم بشكل عام. وفيما يلي نستعرض بعض العوامل التي قد تؤثر على هذه الظاهرة.

التكيف مع المواد الكيماوية

يعتبر التكيف مع المواد الكيماوية الموجودة في السجائر سببا محتملا لعدم شعور المدخنين بألم في الحلق. فعندما يتعرض الشخص للمواد الكيماوية بشكل مستمر، يمكن أن يتعود جسمه على تأثيراتها، مما يقلل من حدة الأعراض الظاهرة.

التغيرات في النهايات العصبية

تسبب المواد الكيماوية في التبغ تغيرًا في النهايات العصبية الموجودة في الحلق، مما قد يؤدي إلى تقليل الشعور بالألم والإحساس بالتهيج. هذا التغيير يمكن أن يكون سبباً في قلة الشكوى من تقرح الحلق بين المدخنين.

إنتاج المخاط وزيادة الطبقة المخاطية

التعرض المستمر لدخان السجائر يؤدي إلى تحفيز الغدد الموجودة في الحلق والجهاز التنفسي لإفراز المزيد من المخاط. هذه الطبقة المخاطية الإضافية قد تشكل حاجزًا واقيًا يساهم في تقليل التهيج والألم المؤقت.

نصائح للحفاظ على صحة الحلق

على الرغم من عدم معاناة المدخنين من تقرح الحلق بشكل دائم، إلا أن التدخين يظل من العوامل المهددة للصحة. وللحفاظ على صحة الحلق ينصح باتباع الخطوات التالية:

تقليل التعرض للأماكن التي تحتوي على الدخان والغبار.

شرب الكثير من الماء للحفاظ على ترطيب الحلق.

الإقلاع عن التدخين والابتعاد عن المصادر الملوثة للهواء.

مراجعة الطبيب عند الشعور بأي أعراض غير طبيعية مستمرة.

في النهاية، ينصح الأطباء دائمًا بتجنب التدخين بكل أشكاله حفاظًا على الصحة العامة والوقاية من المضاعفات الصحية الخطيرة على المدى الطويل.