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جوائز “جلوب سوكر” .. لامين يامال أفضل لاعب شاب لعام 2024

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 27 ديسمبر 2024 07:54 مساءً - حصل الإسباني، لامين يامال، نجم برشلونة، على جائزة أفضل لاعب شاب لعام 2024، ضمن حفل جوائز “جلوب سوكر” الذي تستضيفه مدينة دبي الإماراتية.

وتفوق يامال على كلاً من: باو كوبارسي (برشلونة)، أليخاندرو جارناتشو (مانشستر يونايتد)، أردا جولر (ريال مدريد)، كوبي ماينو (مانشستر يونايتد)، سافينيو (مانشستر سيتي)، وكينان يالديز (يوفنتوس).

وكان يامال توج بجائزة أفضل لاعب شاب في حفل “البالون دور” الذي نظمته مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، وكذلك حصل على جائزة “ذا بيست” لأفضل لاعب شاب في الحفل الذي نظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم. 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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