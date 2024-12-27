جوائز “جلوب سوكر” .. لامين يامال أفضل لاعب شاب لعام 2024

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 27 ديسمبر 2024 07:54 مساءً - حصل الإسباني، لامين يامال، نجم برشلونة، على جائزة أفضل لاعب شاب لعام 2024، ضمن حفل جوائز “جلوب سوكر” الذي تستضيفه مدينة دبي الإماراتية.

وتفوق يامال على كلاً من: باو كوبارسي (برشلونة)، أليخاندرو جارناتشو (مانشستر يونايتد)، أردا جولر (ريال مدريد)، كوبي ماينو (مانشستر يونايتد)، سافينيو (مانشستر سيتي)، وكينان يالديز (يوفنتوس).

وكان يامال توج بجائزة أفضل لاعب شاب في حفل “البالون دور” الذي نظمته مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، وكذلك حصل على جائزة “ذا بيست” لأفضل لاعب شاب في الحفل الذي نظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم.