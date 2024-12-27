نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة لجماهير الأهلي بعد رفض كولر التجديد لهذا اللاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الناقد الرياضي إيهاب الخطيب عن تطورات مفاجئة بشأن ملف مستقبل التونسي علي معلول وموقف الأهلي من التجديد له في ظل ظهور يحيى عطية الله بمستوى جيد وقرب تعافيه من إصابته بوتر أكيليس.

كولر يرفض التجديد لعلي معلول

وقال الخطيب ببرنامج اللعيب عبر قناة mbc masr: "مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب يريد التجديد للتونسي علي معلول ويمكن قيده بدلا من رضا سليم بعد إصابته القوية بغضروف الركبة ولكن السويسري مارسيل كولر يرفض التجديد له مع تألق يحيى عطية الله".

وأضاف: "كولر يرفض التجديد لعلي معلول والمقارنة بينه وبين المغربي يحيى عطية الله ظالمة جدا وهو اندمج مع الفرقة ومستواه كويس وبيسجل أهداف مميزة ومن ضربات ثابتة ولاعيب كويس بس مينفعش نقارن بينهم لأن ده ظالم جدا ومعلول ميتقارنش بحد".

واختتم: "وأنا بقترح أن السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي يجدد لمعلول ويقيده مكان رضا سليم ويلعب بخط الوسط وده حل ممكن يعمله بدل ما يخسر لاعب بحجمه".