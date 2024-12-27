انت الأن تتابع خبر هتاكل منها ليل نهار بعد اللي هتعرفه!!.. مفاجأة للجميع لن تصدق مايحدث لجسمك عند تناول الذرة المشوية لن تتخيل الكنز والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هناك العديد من الفوائد الصحية للذرة، ويمكن تتناولها مسلوقة او مشوية، ومن اهم فوائد الذرة انها تحتوي على نسبة عالية من الألياف ، يمكن أن يساعد الذرة في الهضم. كما أنه يحتوي على فيتامينات ب، والتي تعتبر مهمة لصحتك العامة.

فوائد الذرة المشوية المذهلة

كما تزود الذرة أجسامنا بالمعادن الأساسية مثل الزنك والمغنيسيوم والنحاس والحديد والمنغنيز. تعتبر الذرة مصدرًا جيدًا لمضادات الأكسدة الكاروتينات واللوتين والزياكسانثين ، والتي تعزز صحة العين.

ونظرًا لأن الذرة تعتبر من الخضروات النشوية ، فقد يحتاج مرضى السكري إلى أن يضعوا في اعتبارهم أن 15 جرام من الذرة الغنية بالكربوهيدرات هي خيار ممتاز ومثالي لهم، وافضل من استهلاك الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات.

ويمكن لمن يتبعون نظام غذائي صحي ان يساهم تناول الذرة في الحفاظ على النظام الغذائى الخاص بهم، وذلك لأن الذرة تحتوي على العديد من الفوائد،

وتشمل:

1- غنية بالالياف التى ليها دور فى الاحساس بالشبع وتقليل حدوث الامساك.

2- غنيه بمجموعه من مضادات الاكسده الضروريه للجسم والتى لها دور فى الوقايه من معظم الامراض.

3- غنيه بمعظم الفيتامينات الضروريه للجسم مثل فيتامين أ ، ب ، هـ.

4- غنيه بالزنك والماغنيسيوم والفسفور والحديد وحمض الفوليك

5- تقلل من نسبة الكوليسترول.

6- تساعد على تنظيم مستوى السكر فى الدم.

ويجب تناول الذرة باعتدال في النظام الغذائى