صحة

هتاكل منها ليل نهار بعد اللي هتعرفه!!.. مفاجأة للجميع لن تصدق مايحدث لجسمك عند تناول الذرة المشوية لن تتخيل الكنز

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رياض - احمد صلاح - هناك العديد من الفوائد الصحية للذرة، ويمكن تتناولها مسلوقة او مشوية، ومن اهم فوائد الذرة انها تحتوي على نسبة عالية من الألياف ، يمكن أن يساعد الذرة في الهضم. كما أنه يحتوي على فيتامينات ب، والتي تعتبر مهمة لصحتك العامة.

فوائد الذرة المشوية المذهلة

  • كما تزود الذرة أجسامنا بالمعادن الأساسية مثل الزنك والمغنيسيوم والنحاس والحديد والمنغنيز. تعتبر الذرة مصدرًا جيدًا لمضادات الأكسدة الكاروتينات واللوتين والزياكسانثين ، والتي تعزز صحة العين.
  • ونظرًا لأن الذرة تعتبر من الخضروات النشوية ، فقد يحتاج مرضى السكري إلى أن يضعوا في اعتبارهم أن 15 جرام من الذرة الغنية بالكربوهيدرات هي خيار ممتاز ومثالي لهم، وافضل من استهلاك الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات.
  • ويمكن لمن يتبعون نظام غذائي صحي ان يساهم تناول الذرة في الحفاظ على النظام الغذائى الخاص بهم، وذلك لأن الذرة تحتوي على العديد من الفوائد،

وتشمل:

  • 1- غنية بالالياف التى ليها دور فى الاحساس بالشبع وتقليل حدوث الامساك.
  • 2- غنيه بمجموعه من مضادات الاكسده الضروريه للجسم والتى لها دور فى الوقايه من معظم الامراض.
  • 3- غنيه بمعظم الفيتامينات الضروريه للجسم مثل فيتامين أ ، ب ، هـ.
  • 4- غنيه بالزنك والماغنيسيوم والفسفور والحديد وحمض الفوليك
  • 5- تقلل من نسبة الكوليسترول.
  • 6- تساعد على تنظيم مستوى السكر فى الدم.

ويجب تناول الذرة باعتدال في النظام الغذائى

  • ومن ضمن السعرات اليومية المخصصة لكم، حيث يحتوي كوز الذره الصغيره على ٨٥ سعر حرارى، وكوز الذره المتوسط ​​فيه حوالي ١٠٠ سعر حرارى، كوز الذره الكبير فيه ١١٠ سعر حرارى. (نقلًا عن موقع صدي البلد)
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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