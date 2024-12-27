فينيسيوس جونيور: سعيد بالحصول على جائزة “جلوب سوكر”

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 27 ديسمبر 2024 07:54 مساءً - عبر فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، عن سعادته بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024، ضمن حفل جوائز “جلوب سوكر” الذي تستضيفه مدينة دبي الإماراتية.

وقال فينيسيوس، عقب حصوله على الجائزة: “أنا سعيد للغاية بالحصول على هذه الجائزة بجانب العديد من العظماء”.

وأضاف: “لقد تطلب الأمر مني الكثير من العمل للوصول إلى هنا، وأشكر من كان بجانبي”.

وأتم: “أنا أمثل العديد من الأطفال الذين نشؤوا وهم يلعبون في الشارع، وقد ساعدني ذلك كثيراً للوصول إلى هنا اليوم”.

وكان فينيسيوس جونيور حصل مؤخراً على جائزة “ذا بيست” لأفضل لاعب في العالم، فيما كان قد خسر “الكرة الذهبية” لصالح رودري، نجم مانشسستر سيتي.