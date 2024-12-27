انت الأن تتابع خبر بعد القبض على حمو بيكا.. قرار عاجل من النيابة العامة "لن تصدق ماذا وجدوا معه؟"والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -ضجت المواقع الاخبارية المحلية الفنية، بنبأ القبض على مطرب المهرجانات الشعبية الشهير “حمو بيكا”، بعد ضبطه بحوزته اسلــ،،ـحة بيضاء في منطقة الزمالك بالقاهرة.

وتصدر اسم حمو بيكا جميع المنصات الاخبارية في مصر بعد القبض عليه، وفي السطور التالية يوافيكم موقع الحق والضلال، بكافة تفاصيل الواقعة وقرار النيابة العامة بحق حمو بيكا.

القبض على حمو بيكا

بحسب تقارير صحفية منشورة، فقد تم القبض على مطرب المهرجانات حمو بيكا، أمس الخميس، في منطقة قصر النيل، بعدما تم اكتشاف انه بحيازته عدد “مطوتين” وتم ضبطه على خلفية ايضا اتهامه في قضايا تبديد وايصالات امانة.

وعلى الفور قامت الاجهزة الامنية في القاهرة، بترحيل حمو بيكا على النيابة العامة مباشرة من أجل التحقيق معه.

قرار من النيابة العامة بعد القبض على حمو بيكا

وقد صادرت النيابة العامة بمحافظة القاهرة، قرارا في الساعات الماضية، بإخلاء سبيل حمو بيكا من سراي نيابة العامة في قصر النيل بالقاهرة، وذلك بعدما تم التحقيق معه في تهمة حيازة اسلــ ،،،ـــحلة بيضاء

وبالرغم من إخلاء سبيل حمو بيكا، الا انه لا يزال محتجزا على ذمة قضايا اخر، حيث كشفت تقارير صحفية أن أن مطرب المهرجانات الشعبي قد صدر ضده حكم قضائي في قضية تبديد تخص نقابة المهن الموسيقية، كما كشفت التحريات أن حمو بيكا صادر ضده ثلاثة أحكام قضائية اخرى منها تبديد وتراخيص بحسب ما ذكرته تقارير صحفية.

رسالة من حسن شاكوش إلى حمو بيكا

وفي الساعات الماضية، نشر مطرب المهرجانات حسن شاكوش عبر صفحته على منصة تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” رسالة موجهة إلى حمو بيكا بعد القبض عليه.

وقام حسن شاكوش بنشر صورة تجمعه مع حمو بيكا عبر حسابه الشخصي، وعلق قائلا: “”إن شاء الله خير يا رب يا حبيبي”، واضاف شاكوش، قائلا: ” وتعدي منها على خير يا بيكا يا رب”، وذلك وفقا لتصريحاته.