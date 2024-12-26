انت الأن تتابع خبر منها علاج للسرطان وزلازل .. تنبؤات العرافة البلغارية فانغا لعام 2025 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبدو أن عام 2025، سيكون مليئا بالاكتشافات العلمية المدهشة والكوارث الطبيعية المدمرة، وفقا للتنبؤات التي قدمتها العرافة البلغارية العمياء الشهيرة بابا فانغا.



ويعتقد أن العرافة البلغارية قد توقعت بعضا من أكثر الأحداث الصادمة في التاريخ، بما في ذلك وفاة الأميرة ديانا، وهجمات 11 سبتمبر، والأزمة المتزايدة للمناخ على كوكب الأرض.



واشتهرت فانغا، واسمها الحقيقي فانغيليا بانديفا غوشتيروفا، في شرق أوروبا في منتصف القرن العشرين بقدرتها المزعومة على التنبؤ بالمستقبل.



وولدت في عام 1911، وفقدت بصرها عندما كانت في الثانية عشرة من عمرها بعد عاصفة اجتاحت قريتها، ما منحها القدرة على "رؤية المستقبل"، كما ادعت.



وتعرف العرافة أيضا بلقب "نوسترداموس البلقان"، وقد دونت فانغا تنبؤاتها حتى عام 5079 قبل وفاتها في عام 1996.



وبينما تم التشكيك في بعض التفسيرات لتنبؤاتها، اكتسبت العرافة العمياء قاعدة جماهيرية كبيرة من المعجبين الذين يدعون أنها كانت تتمتع بقدرة فريدة على رؤية المستقبل البعيد.