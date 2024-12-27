القاهرة - محمد ابراهيم - نجوم الدراما التركية هاندا أرتشيل وباريش أردوتش يجتمعان لأول مرة في مشروعين فنيين



في مفاجأة لجمهور الدراما التركية، يلتقي النجمان هاندا أرتشيل وباريش أردوتش لأول مرة في عملين جديدين، ليشكلا ثنائيًا فنيًا يعد بالكثير من التشويق والإثارة،

ويأتي هذا التعاون بعد نجاحات كلا النجمين في أعمالهما السابقة، حيث يتمتعان بجماهيرية واسعة داخل تركيا وخارجها.

هاندا أرتشيل وباريش أردوتش

تفاصيل أعمالهما القادمة

فيلم "دعها للرياح" إنتاج نتفلكس، وسيعرض الفيلم بعيد الحب 14 فبراير المقبل.



مسلسل "تذكر الحب" بدأ تصويره مؤخرًا لصالح منصة "ديزني بلس"، يتكون من 8 حلقات.



كما أشارت وسائل الإعلام التركية ان فيلم "دعها للرياح" ومن المقرر ان يعرض في السينما في دول أوروبا وفي أذربيجان في 9 يناير، وبعدها سيعرض على إحدى المنصات الإلكترونية.

نبذة عن الممثل باريش أردوتش

باريش هو ممثل تركي من مواليد 9 أكتوبر 1987 في شيرزينجن، سويسرا. والده من أصول ألبانية ووالدته من أصول تركية، أنتقل إلى تركيا مع عائلته عندما كان في الثامنة من عمره. أكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة في إسطنبول، وبدأ اهتمامه بالمسرح في سنوات المدرسة الثانوية، ثم دخل عالم التمثيل الاحترافي، كانت أول تجربة له في التمثيل التلفزيوني في عام 2011 في مسلسل Pis Yedili واشتهر بفضل وسامته وأدائه التمثيلي، ثم شارك في عدة أفلام مثل Sadece Sen (2014) وDeliha (2014)، وعدة مسلسلات مثل Racon (2015) وKiralik Ask (2015).