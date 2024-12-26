انت الأن تتابع خبر الناجون بتحطم الطائرة الأذربيجانية كانوا بالمقاعد الخلفية .. فيديو لحظة خروجهم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أظهر مقطع فيديو الدقائق الأولى بعد سقوط طائرة تابعة للخطوط الأذربيجانية بالقرب من مدينة أكتاو في كازاخستان، حيث كان الركاب الناجون يحاولون الخروج من الجزء الخلفي للطائرة.

وذكرت وكالة الأنباء القرغيزية Vesti.kg، أن معظم الناجين في حادث تحطم طائرة الركاب الأذربيجانية اليوم من سكان مدينة أكتاو الكازاخية، وكانوا في المقاعد الخلفية للطائرة.



وقالت الوكالة على "تلغرام" الأربعاء "كان معظم الناجين يجلسون في القسم الخلفي من الطائرة.

وبحسب المعلومات المتوفرة، كان هناك 69 شخصا على متن الطائرة، من بينهم خمسة من أفراد الطاقم. وأغلبهم من مواطني أذربيجان، وكذلك من روسيا وكازاخستان وقرغيزستان.

ووفقا لأحدث البيانات، نجا 32 شخصا، لكن هذا الرقم قد يتغير.

استجاب المئات من سكان أكتاو لنداء مركز الدم الإقليمي للتبرع بالدم والبلازما للمصابين نتيجة تحطم الطائرة. كما يقف سكان أستانا في طوابير للتبرع بالدم.

وأعلن نائب رئيس وزراء كازاخستان كانات بوزومباييف، الذي يرأس اللجنة الحكومية للتحقيق في أسباب حادث تحطم طائرة ركاب، عن بلوغ حصيلة القتلى 38 شخصا.

وأعلنن رئيس أذربيجان إلهام علييف 26 ديسمبر، يوم حداد في أذربيجان على ضحايا تحطم طائرة الركاب.