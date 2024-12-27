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أحمد جودة - القاهرة -

قال أحمد حمودة نجم النادي المصري البورسعيدي السابق، إن غياب التوفيق عن فريق المصري البورسعيدي وعلي ماهر المدير الفني للفريق، سبب الخسارة أمام الأهلي في مباراة اليوم في الدوري.

أحمد حموده: غياب التوفيق عن المصري سبب الخسارة أمام الأهلي وكولر له أخطاء فنية كثيرة

وتابع أحمد حمودة خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور:" الشوط الأول كان من طرف واحد بتفوق كبير للنادي المصري على حساب الأهلي".

وأكمل:" كولر في مباراة اليوم كان له العديد من الأخطاء الفنية والأهلي فاز بركلة ثابته وهجمة مرتدة في نهاية المباراة من لعب مفتوح وخطأ دفاعي".

وأضاف:" أي مدرب سيكون مديرًا فنيًا للنادي الأهلي سيحصل على بطولات وهذا حدث كثيرًا".

واستطرد:" علي ماهر مدرب كبير وقرأ الأهلي بشكل جيد جدًا وكان قريب من الفوز لولا غياب التوفيق عن اللاعبين في المباراة اليوم".

وأردف:" كولر عينه سيئة في تقييم اللاعبين، عدد كبير من اللاعبين رحلوا عن الأهلي بطلب من المدرب السويسري مثل محمد شريف وديانج وأحمد عبدالقادر وغيرهم من النجوم".

وزاد أحمد حمودة:" بيراميدز وسيراميكا والمصري يمتلكون قوام أساسي قوي وهناك لاعبين أفضل من لاعبي الأهلي والزمالك في مراكزهم".